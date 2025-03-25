Правила покупки автомобилей могут изменить

25 марта. FINMARKET.RU - Министерство финансов предлагает изменить валютное законодательство, разрешив расплачиваться с нерезидентами — гражданамиза товары и услуги наличными, пишут "Известия". Это позволит покупателям автомобилей у иностранцев избежать крупных штрафов за такие операции, считают юристы и эксперты.

Минфиндопускает в будущем возможность расчетов с нерезидентами РФ в наличных деньгах. Это следует из письма за подписью заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева в адрес президента Национального автомобильного союза). В ведомстве отмечают, что с учетом текущей ситуации с ограничениями трансграничных платежей, вызванной внешними причинами, "снятие правовой неопределенности при совершении резидентами сделок купли-продажи автомобилей с нерезидентами — гражданами стран ЕАЭС — с использованием иностранной валюты возможно лишь путем изменения валютного законодательства РФ".

"Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации", — говорится в письме Минфина.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", использование денежных средств в качестве средства платежа между резидентом и нерезидентом является валютной операцией. В случае, если гражданин России покупает у иностранца автомобиль, расчеты по сделке, согласно этому закону, должны производиться только переводом денег на банковские счета — в российском или зарубежном банке. Оплата покупки наличными считается незаконной валютной операцией. Согласно ч. 1. ст. 12.25 КоАП "Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" это грозит покупателю штрафом в размере 20–40% от суммы сделки.

Проблема с штрафами за сделки купли-продажи между резидентами и нерезидентами с использованием наличных средств действительно существует, признает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. Более того, она касается не только приобретения машин, но и любых других сделок с иностранцами, расчеты по которым производятся за наличные средства.

Для подавляющего большинства автомобилистов валютное законодательство — очень далекая тема, считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. И если ПДД и «автомобильную» главу КоАП они всё же знают, то об особенностях расчетов между резидентами и нерезидентами РФ, как и о возможных юридических последствиях нарушений в этой области права, многие автовладельцы даже не догадываются, уверен он.

"Безусловно, незнание закона не освобождает от ответственности. Но основная проблема состоит в том, что никто никогда не разъяснял покупателям машин у иностранцев, что за оплату наличными им грозит внушительный штраф. Конечно, в валютном регулировании, как и в любой другой сфере, должны быть определенныеи порядок. Но в нынешних экономических и геополитических условиях эти правила и этот порядок прежде всего должны быть "с человеческим лицом", — отмечает Максим Кадаков.