В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан

25 марта. FINMARKET.RU - В России появится единыйнуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, что позволит решить проблему задвоения учета и ускорит оказание соцпомощи, пишут "Ведомости".

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя, который предусматривает создание в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас такой учет ведется обособленно на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

Проект предполагает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и в ст. 2 Жилищного кодекса (ЖК).

Инициатива дополняет ЖК новой статьей, где прописан порядок работы реестра. Он будет создан в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Проект закона обязывает органы госвласти и местного самоуправления размещать в реестре информацию о гражданах, имеющих право на соцподдержку. Там будут содержаться сведения об этих лицах, членах их семей и основании для постановки на учет, информация о поданных заявлениях и снятии с учета.

Кроме того, в реестр войдут документы о жилых помещениях в собственности РФ, субъектов и муниципальных образований. Там также будут сведения о назначении и предоставлении за счет средств бюджетов субсидий и соцвыплат на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе удостоверенных сертификатами.

Оператор ЕИСЖС будет обязан предоставлять доступ к информации реестра органам госвласти и местного самоуправления по их запросам. Помимо этого он ежеквартально будет формировать аналитику о гражданах, имеющих право на соцподдержку, и о предоставленных им жилых помещениях, субсидиях и соцвыплатах. Таким образом, единый реестр поможет в анализе достаточности жилищного фонда социального использования, а также в прогнозировании потребности в приобретении жилых помещений органами госвласти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.