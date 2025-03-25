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25 марта 2025 года 08:25
В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - В России появится единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, что позволит решить проблему задвоения учета и ускорит оказание соцпомощи, пишут "Ведомости". Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя, который предусматривает создание в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас такой учет ведется обособленно на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях. Проект предполагает внесение изменений в закон о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и в ст. 2 Жилищного кодекса (ЖК). Инициатива дополняет ЖК новой статьей, где прописан порядок работы реестра. Он будет создан в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Проект закона обязывает органы госвласти и местного самоуправления размещать в реестре информацию о гражданах, имеющих право на соцподдержку. Там будут содержаться сведения об этих лицах, членах их семей и основании для постановки на учет, информация о поданных заявлениях и снятии с учета. Кроме того, в реестр войдут документы о жилых помещениях в собственности РФ, субъектов и муниципальных образований. Там также будут сведения о назначении и предоставлении за счет средств бюджетов субсидий и соцвыплат на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе удостоверенных сертификатами. Оператор ЕИСЖС будет обязан предоставлять доступ к информации реестра органам госвласти и местного самоуправления по их запросам. Помимо этого он ежеквартально будет формировать аналитику о гражданах, имеющих право на соцподдержку, и о предоставленных им жилых помещениях, субсидиях и соцвыплатах. Таким образом, единый реестр поможет в анализе достаточности жилищного фонда социального использования, а также в прогнозировании потребности в приобретении жилых помещений органами госвласти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, жилье, нуждающиеся, реестр
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