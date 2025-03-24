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24 марта 2025 года 10:07
Комитет Думы по финрынку не поддержит увеличение страховки по вкладам
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 марта. FINMARKET.RU - Увеличить максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1,4 до 3 млн руб. предложили депутаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. "Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов - к нему давно пора вернуться", - отметил инициатор и один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил "Российской газете", что комитет не поддержит инициативу. По его словам, текущий лимит страхового покрытия гарантирует сохранность средств 97% клиентов российских банков. Сумму больше 1,4 млн руб. на депозитах хранят всего 3% вкладчиков.
Опубликовано Финмаркет
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