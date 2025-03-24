Комитет Думы по финрынку не поддержит увеличение страховки по вкладам

24 марта. FINMARKET.RU - Увеличить максимальный размер страхового возмещения для вкладчиков в банке, в отношении которого наступил страховой случай, с 1,4 до 3 млн руб. предложили депутаты. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов - к нему давно пора вернуться", - отметил инициатор и один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.