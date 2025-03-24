Компании РФ в области беспилотных авиационных систем увеличили долю в мировом рынке

24 марта. FINMARKET.RU - Российскийбеспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 г. составил 7% от общемирового, или 250 млрд руб. при курсе 105 руб. за $1, подсчитал фонд SK Capital. Общемировая оценка рынка БАС, которую использует SK Capital, составляет $34 млрд. В 2023 г. выручка российских компаний в сфере БАС как в гражданском, так и в оборонном секторе составляла в совокупности от 3 до 6% мирового рынка, пишут "Ведомости"

В 2024 г. гражданский рынок БАС в России составил 32 млрд руб., причем из них 20 млрд руб. пришлось на рынок мониторинга, подсчитали эксперты SK Capital. Рынок БАС для гособоронзаказа (ГОЗ) составил 218 млрд руб. Для оценки ГОЗа аналитики собрали информацию по компаниям, работающим в этом сегменте, из открытых источников, уточнил управляющий директор SK Capital по стратегическим проектам Сергей Федосеев.

В 2023 г. выручка российских компаний в сфере БАС как в гражданском, так и в оборонном секторе составляла около 178 млрд руб., из которых на гражданский рынок пришлось 13–16 млрд руб.

Согласно данным SK Capital и Консорциума БАС, основным сегментом гражданского рынка является мониторинг с использованием БАС – на него приходится 65%, или 16 млрд руб. Остальные 35% рынка распределены между сегментами авиационно-химической работы, продажами программного обеспечения для обработки аэрофотосъемки и комплектующими для БАС.

Согласно прогнозам SK Capital, при сохранении текущих темпов роста, принятии необходимых регуляторных решений и продолжении государственной поддержки доля России на глобальном рынке БАС может увеличиться до 14-18% к 2030 году. В долгосрочной перспективе ключевыми секторами по объемам рынка с наибольшим потенциалом применения БАС станут аэросъемка для разведки новых месторождений и охраны окружающей среды, мониторинг объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, прогнозируют аналитики.