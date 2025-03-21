"Яндекс" разрабатывает продукт для создания независимых интернет-магазинов

21 марта. FINMARKET.RU - IT-гигант "Яндекс" разрабатывает сервис-конструктор для создания независимых интернет-магазинов. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с планами компании, и подтвердили несколько селлеров, участвующих в тестировании сервиса. Представитель "Яндекса" также подтвердил разработку нового продукта.

Из описания его функционала, с которым ознакомилось издание, следует, что новый продукт станет первым российским аналогом канадского сервиса для малого бизнеса Shopify.

По словам одного из источников, в сервисе будут "интуитивный" конструктор страниц, модули управления товарами, заказами, клиентами и аналитика, CRM- и CDP-системы будут поставлять партнеры. Сервис интегрируют с другими решениями "Яндекса" - для продвижения магазина в продукте будет "базовый пакет рекламы", оптимизированные страницы для органического поиска, а также техподдержка магазина после его запуска, рассказал собеседник. Кроме того, селлеры смогут подключить через сервис доставку и оплату товаров, в том числе в рассрочку, рассказывает собеседник "Ведомостей".

Сейчас "Яндекс" тестирует сервис с несколькими партнерами.

Разработкой нового сервиса занимается команда "Поиска и рекламы", уточнил представитель "Яндекса". Тарифы будущей платформы, по его словам, еще находятся в разработке - компания намерена предоставлять доступ к сервису бесплатно, но с платными опциями (например, за рекламу, фининструменты, доставку).

Об участии в тестировании сервиса "Ведомостям" рассказали представители бренда мужской одежды Bazioni и бренда одежды "Телодвижения".

Похожий сервис в России в начале 2025 г. запустил банк "Точка". По словам представителя компании, "Точка стор" позволяет создать интернет-магазин "за пять минут, не привлекая программистов и дизайнеров".