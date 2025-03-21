Добычу драгметаллов возьмут под более жесткий надзор

21 марта. FINMARKET.RU - На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов, пишет "Коммерсантъ".

Минфин разработал законопроект для борьбы с неправомерным недропользованием в сфере добычи драгметаллов. Ведомство, в частности, предложило ограничивать в доступе к недрам пользователей, которые при наличии бесплатной лицензии на геологоразведку занимаются аффинажем или неучтенной добычей на участках с наиболее высоким содержанием металла.

Собеседники "Коммерсанта" в отрасли опасаются, что законопроект может создать дополнительные трудности для добросовестных участников рынка, затруднив и без того непростую процедуру получения разрешения на геологоразведку. А снижения нелегальной добычи, отмечают источники газеты, в результате не произойдет.

Шеф-редактор отраслевого журнала "Золото и технологии" Михаил Лесков поясняет, что геологоразведка предполагает отбор проб, и чем более неравномерное содержание золота, тем больший объем требуется отобрать. А чем больший объем проб отбирается, тем больший объем золота извлекается, но назвать это добычей нельзя.