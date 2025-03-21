.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 марта 2025 года 09:21
Добычу драгметаллов возьмут под более жесткий надзор
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов, пишет "Коммерсантъ". Минфин разработал законопроект для борьбы с неправомерным недропользованием в сфере добычи драгметаллов. Ведомство, в частности, предложило ограничивать в доступе к недрам пользователей, которые при наличии бесплатной лицензии на геологоразведку занимаются аффинажем или неучтенной добычей на участках с наиболее высоким содержанием металла. Собеседники "Коммерсанта" в отрасли опасаются, что законопроект может создать дополнительные трудности для добросовестных участников рынка, затруднив и без того непростую процедуру получения разрешения на геологоразведку. А снижения нелегальной добычи, отмечают источники газеты, в результате не произойдет. Шеф-редактор отраслевого журнала "Золото и технологии" Михаил Лесков поясняет, что геологоразведка предполагает отбор проб, и чем более неравномерное содержание золота, тем больший объем требуется отобрать. А чем больший объем проб отбирается, тем больший объем золота извлекается, но назвать это добычей нельзя.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, драгметаллы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.