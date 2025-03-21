Сколько кадров не хватает отечественной туриндустрии

21 марта. FINMARKET.RU - Внутренний туризм России бьёт рекорды: в 2024 году, по предварительным оценкам, число поездок по стране выросло почти на 14%, превысив 91 миллион. На фоне роста турпотока приток инвестиций в сектор ежегодно растет на 12-14%, а вместе с ним - потребность индустрии в кадрах. Согласно совместному исследованиею Московского международного салона образования (ММСО) и НИУ "Высшая школа экономики" по кадровой ситуации в туротрасли, дополнительная кадровая потребность туристической индустрии в специалистах к 2030 году составит как минимум полмиллиона, максимум - 2 млн человек, пишет "Российская газета"

По данным доклада ММСО и ВШЭ, в сфере туризма сейчас заняты 1,1 млн человек, 60% из них - линейные работники без специальных квалификаций (горничные, разнорабочие, грузчики, мойщики посуды и оборудования, официанты и т.п.), 25% - средний сегмент работников со средним профессиональным или высшим образованием (менеджеры, гиды, повара), 15% - высший сегмент (руководители, создатели продуктов, высококвалифицированные специалисты). Данный сегмент состоит из людей с высшим образованием, зачастую не имеющих отношения к туризму и гостиничному делу.

В туриндустрии наблюдается острый дефицит как линейных, так и квалифицированных кадров. Не хватает людей с комплексным пониманием индустрии, готовых к созданию новых продуктов и повышению стандартов качества. А при текущей структуре система среднего и высшего образования может покрыть потребности туротрасли только на 50%, указывает директор Центра развития навыков профобразования Высшей школы экономики Вера Мальцева.

Авторы доклада предлагают базовые решения кадрового дефицита для каждого сегмента. Для инфраструктурного блока линейного персонала - краткосрочные образовательные программы. Для среднего блока - практико-ориентированные (дуальные) модели образования по профильным направлениям. Со стороны индустрии уже есть запрос на внедрение в образовательные программы вузов и колледжей до 70% практики. Для верхнего блока - смежные с туризмом специализации: история, география, краеведение, культура, организация мероприятий и тд.

В индустрии ожидается появление большого числа новых профессий: архитекторы территорий, маркетологи пространств, режиссеры индивидуальных туров, консьержи робототехники и тд.