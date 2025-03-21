Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переписке клиентов 3 года

21 марта. FINMARKET.RU - Компании - организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей 3 года. Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и электронных сообщений (их содержимого нововведения не касаются), пишут "Известия" . Это следует из пакета антимошеннических поправок в законодательство, внесенного в Госдуму правительством и принятого в первом чтении 18 марта. В частности, увеличение срока хранения таких метаданных предусматривают поправки в закон "Об информации": сейчас он обязывает хранить их в течение только одного года.

"Всезаконопроекта по борьбе с кибермошенничеством направлены на надежную защиту граждан. Мера по увеличению срока хранения информации с года до трех лет также связана с усилением безопасности пользователей. Это изменение позволит эффективнее выявлять противоправные действия, в том числе с помощью единой антифрод-платформы. Она будет блокировать действия мошенников, анализируя их активность. Увеличение срока хранения позволит учитывать сведения за более длительный период, это важно для выявления сложных и многоэтапных мошеннических схем", - прокомментировали нововведение в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Продление срока хранения сведений ОРИ с года до трех лет связано с необходимостью улучшить безопасность и защиту пользователей в интернете, отметили в Минцифры. Увеличение этого срока позволит создать более эффективную систему для расследования и пресечения преступлений, таких как мошенничество, киберпреступность и другие противоправные действия, добавили там.

Сейчас к ОРИ (в специализированном реестре их сейчас более 470) относятся почтовые сервисы, мессенджеры (например, Skype, WhatsApp), а также логистические компании, таксомоторные агрегаторы, сайты знакомств, онлайн-кинотеатры и многие другие организации. Всё это - структуры, клиенты которых могут обмениваться с ними или друг с другом разного рода сообщениями и контентом.

"Увеличение срока хранения данных позволяет правоохранительным органам иметь более длительный доступ к информации для расследования сложных дел, таких как мошенничество, фишинг, распространение вредоносного ПО или координация преступных групп через интернет. Например, если жертва обнаруживает преступление спустя год", - уточнил "Известиям" эксперт по информбезопасности, замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов. По его словам, 3-летний срок дает больше времени для выявления и сбора улик, если расследование требует анализа долгосрочных схем или цепочек взаимодействий.