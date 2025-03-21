Продажа конфискованного имущества - доходы бюджета превысили план

21 марта. FINMARKET.RU -федерального бюджета от распоряжения и реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, составили в прошлом году 114,43 млрд руб. Такие данные приводятся в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2024 г., пишут "Ведомости" . Это выше плана, заложенного в проект бюджета, - по этой статье ожидались поступления в размере 80,8 млрд руб. в прошлом году и 81,45 млрд руб. в 2025 г. При этом, по данным Счетной палаты, в 2023 г. по этой статье поступлений не было.

В федеральныйзачисляется 100% средств от реализации конфискованного имущества, а также активов, обращенных в собственность государства на основании решений судов по уголовным делам. Кроме того, с июля 2024 г. доходы от продажи имущества коррупционеров зачисляются в федеральный бюджет, а не в бюджет Соцфонда, как это было ранее. Именно с этими законодательными изменениями Счетная палата связывает увеличение поступлений по статье. Код бюджетной классификации по доходам от реализации конфискованного имущества был введен приказом Минфина только в ноябре 2024 г., поэтому доходов по этой статье в 2023 г. не было, сообщил "Ведомостям" представитель пресс-службы Счетной палаты.

В последние 2 года увеличилось количество исков Генпрокуратуры с требованием изъятьу нарушителей законодательства о приватизации, а также у коррупционеров. При этом средства, полученные от приватизации госимущества - у них другой код бюджетной классификации, не относятся к доходам от реализации конфискованного имущества, пояснил "Ведомостям" представитель пресс-службы. В 2024 г. прокуроры через суд обратили в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн руб., рассказал глава Генпрокуратуры Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства 19 марта. По коррупционным преступлениям были изъяты активы на 504 млрд руб., сообщил Краснов.

Одной из причин роста доходов по этой статье могла стать активизация работы Генпрокуратуры с "неподтвержденными доходами" госслужащих, считает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.