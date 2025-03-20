Работодатели столкнулись с новой проблемой при найме сотрудников

20 марта. FINMARKET.RU - По итогам прошлого года каждый девятый кандидат при устройстве на работу после успешного собеседования неожиданно прекращал общение с работодателем или не появлялся на рабочем месте в первый день, посчитали аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Такое явление называется гостингом. Как пишет "Российская газета" , отмечается, что число случаев гостинга постоянно растет и за год оно увеличилось сразу на 71%.

Аналитики отмечают, что чаще всего неожиданно исчезают после собеседований представители рабочих профессий - так называемые "синие воротнички". Например, по итогам прошлого года грузчики не выходили на работу в 34% случаев, уборщики - в 32% случаев. Уровень гостинга среди упаковщиков и автомойщиков составляет 31%, а среди кладовщиков - 29%.

Нередки случаи, когда по причине гостинга не трудоустраивались продавцы-консультанты, официанты, бармены и кондитеры. Распространен он и среди узкопрофильных специалистов. Лидируют в этой категории мастера ногтевого сервиса: каждый третий из них исчезал без предупреждения. Примерно столько же кандидатов не выходили на связь среди актеров и аниматоров. Андеррайтеры пропадали "с радаров" в 19% случаев, а менеджеры по стратегии - в 17% случаев. Реже всего гостинг встречается при найме бизнес-аналитиков - только 3% из них резко прекращали общение с работодателем.

Среди сотрудников сферы продаж и клиентского больше всего гостингу подвержены специалисты по взысканию задолженности, за ними следуют операторы call-центров и администраторы.

Руководители высшего и среднего более ответственны. Но и здесь не обходится без исключений, говорится в исследовании. Так, директора магазинов исчезали после собеседования в 9% случаев.

Наиболее остро проблема гостинга затрагивает гостиничный бизнес и общепит, где такие ситуации фиксируются чаще, чем где-либо - в 22% случаев. Вторая по распространенности гостинга - сфера сельского и лесного хозяйства, на которые приходится по 20% случаев. Третье место делят сектор госуправления, соцобеспечения и область оптовой и розничной торговли - по 18% случаев. Замыкает топ отраслей с самой высокой долей гостинга сфера здравоохранения, где он встречается в 15% случаев.