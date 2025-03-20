Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых

20 марта. FINMARKET.RU -граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий, пишет "Коммерсант"

Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, существует с 2019 года. Воспользоваться им могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год.

Особенностью режима для самозанятых является отсутствие обязательных взносов в систему социального страхования.

Из сопоставления статистики Соцфонда и ФНС получается, что в 2024 году добровольныеплатили менее 0,5% всех самозанятых в стране.

Частично такую низкую активность можно объяснить тем, что примерно три четверти самозанятых используют этот статус для подработки и накапливают пенсионные баллы за счет взносов, уплачиваемых за них по основному месту работы. Дополнительным же фактором, по мнению экспертов, является традиционное недоверие россиян к "длинным" добровольным государственным пенсионным программам.