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20 марта 2025 года 10:32
Добровольные взносы в Соцфонд вносят менее 0,5% самозанятых
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dpa/picture-alliance\ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Самозанятые граждане не спешат пользоваться предоставленной им возможностью добровольной уплаты взносов в Социальный фонд для формирования будущих пенсий, пишет "Коммерсант". Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, существует с 2019 года. Воспользоваться им могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год. Особенностью режима для самозанятых является отсутствие обязательных взносов в систему социального страхования. Из сопоставления статистики Соцфонда и ФНС получается, что в 2024 году добровольные взносы платили менее 0,5% всех самозанятых в стране. Частично такую низкую активность можно объяснить тем, что примерно три четверти самозанятых используют этот статус для подработки и накапливают пенсионные баллы за счет взносов, уплачиваемых за них по основному месту работы. Дополнительным же фактором, по мнению экспертов, является традиционное недоверие россиян к "длинным" добровольным государственным пенсионным программам.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, самозанятые, взносы
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