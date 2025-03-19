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19 марта 2025 года 09:04
Новый виток противостояния вокруг универсального QR
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Максим Киселев/ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Минфин подготовил отзыв на законопроект об универсальном платежном QR-коде, который поддерживает позицию ЦБ. Однако не все министерства и ведомства согласились с таким подходом, единая позиция правительства по этому вопросу пока не выработана, пишет "Коммерсантъ". Эксперты отмечают, что новый виток противостояния вокруг универсального QR показывает, что у консорциума банков еще есть шансы отстоять свой бизнес. Как отметил глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров, регулятор недавно отложил запуск цифрового рубля. "Универсальный QR должен был стать одним из кирпичиков проекта цифрового рубля. Может быть, настало время подумать о приостановке и этого проекта, чтобы спокойно выработать оптимальное решение на рыночных принципах", - считает Прохоров. При этом консорциум может развивать не только QR-коды. Независимый эксперт Максим Митусов обращает внимание, что представители консорциума неоднократно подчеркивали, что не в форм-факторе QR все дело, а в развитии новых платежных методов. Это может касаться и международных платежей, отмечают эксперты. "Если банки готовы инвестировать в эту интеграцию собственные средства, возможно, это и хорошо для государственного бюджета", - подчеркнул глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Опубликовано Финмаркет
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