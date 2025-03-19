Доходы у должников МФО выросли за три года почти на треть

19 марта. FINMARKET.RU - Средний доход должника микрофинансовой организации (МФО) за три года вырос почти на треть – с 51 300 руб. в 2022 г. до 65 400 руб. в 2024 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на гендиректора сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александра Васильева. Наибольший прирост показателя произошел в 2023 г. – на 14,6%, за прошлый год он вырос на 11,2%. Тенденцию на рост среднего дохода клиентов и должников подтверждают и сами микрофинансовые компании – "Займер", "Лайм-займ", "Саммит", "Мигкредит" и Moneyman.

Охлаждение кредитования на банковском рынке и изменения правовых реалий на рынке микрозаймов влияют на усредненный портрет клиента МФО, который с каждым годом все больше приближается к банковскому, говорит Васильев из ID Collect. Часть клиентов, ранее кредитовавшихся в банках, из-за изменений в регулировании со стороны ЦБ теперь обращаются в МФО, что дополнительно повышает общий средний доход заемщиков, подтверждает коммерческий директор "Мигкредита" Александр Мельников. Кроме того, ужесточение регулирования ограничило доступ к займам для клиентов с высокой долговой нагрузкой, что привело к естественному повышению среднего уровня платежеспособности заемщиков, добавляет он.

Рост дохода должников МФО – постоянный поступательный тренд, который отражает актуальную ситуацию в экономике и на рынке труда, считает Васильев из ID Collect.

Сейчас должник МФО – это экономически активный россиянин, имеющий доход, но на данном этапе испытывающий временные финансовые трудности, констатирует основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, на долю асоциальных личностей, т. е. тех, кто принципиально не работает и не имеет дохода, приходится менее 1%.

С высокой вероятностью тренд на рост доходов клиентов и должников МФО сохранится в 2025 г., полагает Мельников из "Мигкредита". Дефицит кадров на рынке труда продолжает стимулировать рост зарплат, а расширение возможностей трудоустройства в разных секторах поддерживает платежеспособность заемщиков, поясняет он. Из-за спроса на работников без особой квалификации (курьеров, продавцов, водителей), куда охотно берут как молодежь, так и людей солидного возраста, рост доходов перечисленных групп граждан продолжится и далее, согласен Макаров из "Займера". Но темпы роста среднего дохода в указанных возрастных категориях могут замедлиться, считает Быков из Moneyman. В первую очередь за счет фактора замедления роста их доходов, указывает он: потенциал наращивания бизнесом зарплат близок к исчерпанию, так как это невозможно делать бесконечно.