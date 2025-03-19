Для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью

19 марта. FINMARKET.RU - Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в России, после которых новые граждане смогут рассчитывать на такую поддержку. Возникновение инициативы связано с жалобами россиян в Федеральное собрание и с рядом дел, которыми сейчас занимается СК, пишут "Известия".

В России ключевой мерой поддержки семей является социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. Согласно правилам, рассчитывать на нее может нуждающаяся в квартире молодая семья (возраст каждого из супругов до 36 лет), которая воспитывает одного или нескольких детей.

Также к выплатам допускается такой состав, где один из супругов не является гражданином России. Или же неполная молодая семья, состоящая из одного родителя — гражданина РФ — и одного ребенка или более. При этом те семьи, в которых есть трое и более детей, имеют право на внеочередное получение подобной госвыплаты. По закону, сертификаты выдаются гражданам РФ с регистрацией. При этом, если мигранты имеют и гражданство, и регистрацию, они в праве подать рапорт на сертификаты на жилье.

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил правительство внести изменения в правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения несколькими составами семей (документ есть у "Известий"). В первую очередь речь идет о тех семьях, где один из супругов не является гражданином РФ, если с момента получения российского гражданства последним из супругов прошло не менее пяти лет. "Семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет", — написано в обращении.

"В ряде субъектов РФ на фоне роста миграционных потоков из стран СНГ сложилась парадоксальная ситуация, когда треть и более семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов, в том числе когда один из супругов даже не является российским гражданином, — сказал депутат в беседе с "Известиями". — А ведь это не только удлиняет срок в очереди для молодых семей за получением выплаты, который и так подчас превышает четыре-пять лет, но и ставит семьи российских граждан в невыгодное положение".

Впрочем, в случае введения предлагаемых правил депутат понимает, что «несомненно будут попытки обойти ограничения, используя как правовые пробелы, так и нарушая закон».

Александр Якубовский рассказал "Известиям", что причиной инициативы стали многочисленные жалобы россиян в Госдуму, а также ряд дел, связанных с жилсертификатами. Кроме того, скандал стал расходиться и по соцсетям. Выяснилось, что потребности в жилье почти одновременно «обострились» в Иркутской области, Хабаровском крае, в Татарстане. И везде скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям недавних мигрантов.

Вопрос введения "ценза оседлости" не решит проблему, ставшую поводом для разбирательств в разных регионах России , полагает член Общественного совета Минстроя России Илья Пономарев.

Дело в том, что целый ряд программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан финансируется неравномерно — как в части наполнения, так и в части региональных бюджетов, замечает специалист. Порядок предоставления субсидий на региональном и местном уровне определяется очередью, средства выплачиваются в объеме финансирования каждой категории.

На сегодня, по его словам, количество очередников по всем категориям составляет около 2 млн семей, и объем средств, необходимый для полного "закрытия жилищного вопроса", объективно не по силам нынешней бюджетной системе, считает эксперт.

"К тому же с точки зрения Конституции сегрегация граждан на "старых" и "новых" выглядит неправильно, — комментирует Пономарев. — Скорее, есть смысл вернуться к практике социального найма, когда жилье предоставляется гражданам в специальном жилом фонде, принадлежащем государству и не подлежащем приватизации.

По его словам, сегодня таким способом решен вопрос в большинстве развитых стран, при этом единственным критерием, позволяющим получить такое жилье, там является недостаток дохода. Схожая методика — при субсидировании платежей за ЖКУ.