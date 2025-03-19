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19 марта 2025 года 08:10
ФАС высказалась о требованиях к маркетплейсам
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Сергей Булкин/ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - ФАС не видит необходимости в специальных антимонопольных требованиях к маркетплейсам, сообщило ведомство в письме аппарату правительства от 6 марта в ответ на поручение проанализировать необходимость таких требований, пишут "Ведомости". В Ассоциации компаний розничной торговли считают приоритетными вопросы антимонопольного регулирования цифровых платформ в контексте устранения дисбалансов между платформами и другими участниками сферы торговли, говорит председатель президиума ассоциации Станислав Богданов. Он также считает, что участие продавцов в автоакциях, равно как и собственные инвестиции платформ в скидки на товары, требует "прозрачной регламентации и дополнительного урегулирования". В частности, необходимо прямое согласие продавца на каждое скидочное мероприятие, которое получалось бы заблаговременно, а также регулирование порядка предоставления и размера собственных инвестиций маркетплейсов в цену товара продавцов для устранения ценового демпинга. Для быстрого реагирования и пресечения случаев недобросовестного поведения со стороны предприятий торговли есть требования закона о торговле. Интересы участников рынка в отношениях с крупными маркетплейсами, в том числе и при поставке товара, защищены значительно в меньшей степени, а оперативных инструментов ограничения рыночной силы маркетплейсов сейчас нет", - добавил Богданов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, маркетплейсы
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