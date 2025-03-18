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18 марта 2025 года 16:28
Путин: охлаждение экономики РФ неизбежно, но не должно быть излишним
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Гавриил Григоров/ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. "Сейчас Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП) говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно. То, что это неизбежно, понятно. И правительство, и Центральный банк в целом об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы и на практике все было как задумано - чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Тихонечко чтобы все было", - сказал он. "Цифра известны. У Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие, это не 4,1% (уровень роста ВВП РФ в 2024 году) - 2-2,5%. Но нужно сделать так, чтобы обрушения, излишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится," - добавил президент. Дискуссию о рисках переохлаждения экономики Путин предложил на съезде РСПП не поднимать, отметив, что это чревато тем, что встреча затянется до ночи. При этом сообщил, что накануне до утра обсуждал этот вопрос с замглавы своей администрации Максимом Орешкиным. "Мы вчера с Максимом Станиславовичем Орешкиным... Или сегодня уже - во сколько мы расстались? В два часа уже, в три часа ночи - так что мы действительно до утра и разговаривали. Надеюсь, что мы всё-таки пойдем по тому пути аккуратному, пойдем и добьемся нужного нам результата", - заявил президент.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, экономика, охлаждение, Путин
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