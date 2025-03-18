Утвержден перечень приоритетных проектов цифровизации

18 марта. FINMARKET.RU - Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень из более чем 40 приоритетных проектов цифровизации, в их число вошли развитие единой биометрической системы, мобильной электронной подписи, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-платформ и др. и ключевые показатели их эффективности (КПЭ), рассказали "Коммерсанту" в секретариате чиновника.

Речь идет о расширении применения уже используемого в госуправлении проектного подхода с определением измеримых контрольных точек, целевых результатов и сроков.

Контролировать процесс будет закрепленный за каждым проектом ответственный заместитель главы Минцифры, проекты совместно выбирали вице-премьер и руководители министерства.

Методы проектной работы впервые были развернуты правительством еще в ходе подготовки предыдущей генерации нацпроектов в 2016-2018 годах как способ обеспечить прозрачность операционных процессов одновременно и для исполнителей, и для руководителей, отмечают в секретариате Григоренко.