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18 марта 2025 года 10:54
Утвержден перечень приоритетных проектов цифровизации
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Александр Рюмин/ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень из более чем 40 приоритетных проектов цифровизации, в их число вошли развитие единой биометрической системы, мобильной электронной подписи, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антифрод-платформ и др. и ключевые показатели их эффективности (КПЭ), рассказали "Коммерсанту" в секретариате чиновника. Речь идет о расширении применения уже используемого в госуправлении проектного подхода с определением измеримых контрольных точек, целевых результатов и сроков. Контролировать процесс будет закрепленный за каждым проектом ответственный заместитель главы Минцифры, проекты совместно выбирали вице-премьер и руководители министерства. Методы проектной работы впервые были развернуты правительством еще в ходе подготовки предыдущей генерации нацпроектов в 2016-2018 годах как способ обеспечить прозрачность операционных процессов одновременно и для исполнителей, и для руководителей, отмечают в секретариате Григоренко.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, цифровизация, правительство
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