Экономисты ожидают снижение инфляции к концу года

18 марта. FINMARKET.RU -в России к концу 2025 г. неизбежно снизится, уверены опрошенные "Ведомостями" эксперты. Показатель окажется в диапазоне от 7 до 8%, заявляют семь респондентов. Четверо прогнозируют на конец года уровень около 6%. Один из аналитиков ждет диапазон 5-7%.

Сохранение жестких денежно-кредитных условий способствует замедлению инфляции во второй половине 2025 г. до 6,2% по итогам декабря, говорит ведущий эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подтверждает, что сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции. В их числе высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы, крепкий рубль и активные переговоры России и США, перечисляет эксперт.

Дезинфляционными факторами могут быть укрепление рубля на фоне улучшения геополитической ситуации, а также быстрое замедление кредитования и частного спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий, соглашается Сафонов. Помешать же борьбе с ростом цен могут дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, значительные бюджетные расходы в декабре - феврале, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%), указывает Васильев.

Совет директоров Банка России проведет очередное заседание по ключевой ставке 21 марта. Большинство аналитиков уверены в том, что регулятор сохранит ее на текущей отметке в 21%.