В Москве практически перестали строить дешевое жилье

17 марта. FINMARKET.RU - Общая площадь квартир стандарт-класса (ранее - эконом), которые сегодня продаются в старых границах Москвы, составляет всего 1200 кв. м, говорится в исследовании компании "НДВ супермаркет недвижимости". Там сказано, что за последний год этот показатель сократился на 80%, а доля этого сегмента по сравнению с другими классами фактически упала до нуля, пишут "Ведомости" . Самое бюджетноетеперь строится только за МКАД - в новой Москве и Подмосковье, указано в исследовании. Новостройки стандарт-класса практически ушли в прошлое, подтверждает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Сокращаются объемы строительства в Москве и жилья комфорт-класса - правда, не так стремительно, говорится в исследовании "НДВ супермаркет недвижимости". На комфорт-класс сейчас приходится 40,3%, хотя 5 лет назад было 47,2%, добавляет Сырцов. До 2020 г. дома массовых сегментов - стандарт- и комфорт-класса - занимали половину первичного рынка старой Москвы, напоминают в "НДВ супермаркет недвижимости". К марту же 2025 г. доля комфорт-сегмента составляла 33,7%, тогда как стандарт-класс практически исчез с рынка.

Уход новостроек массовых сегментов за МКАД основатель BnMAP.pro Ирина Доброхотова объясняет высокой стоимостью участков под застройку. Как итог, девелоперам становится невыгоднымтакого жилья с экономической точки зрения.

Растет не только стоимость площадок, но и затраты на их освоение - дорожают стройматериалы и услуги подрядных организаций, отмечает директор по продажам ГК "Гранель" Лариса Маслюкова.

Вытеснению массовой коммерческой застройки за пределы МКАД способствует и городская программа реновации, считают эксперты. Число потенциальных покупателей бюджетного жилья сокращается, так как они находятся в ожидании переселения в новые квартиры, поясняет, в частности, руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

Как отмечают эксперты, через 5 лет строительство коммерческого жилья массовых сегментов в старой Москве может прекратиться совсем.