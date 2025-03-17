ФАС проверит торговые наценки на продукты в сетях

17 марта. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снова взялась проверить размер торговых наценок наи призвала сети расширить список товаров, на которые они обязуются удерживатьна минимальном уровне. В Госдуме готовится к первому чтению законопроект, вводящий предельные торговые наценки на социально значимые продукты. Впрочем, и торговля, и производители против принудительного ограничения наценок на широкий список продуктов - такая практика может привести к дефициту, считают эксперты.

проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания, пишет "Российская газета" . В первую очередь это социально значимые продовольственные товары (24 продукта) - мясо кур, молоко, хлеб, яйца, сливочное и подсолнечное масла, сахар, гречка и т.п. Также намерена служба посмотреть наценки на помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие.

Ведомство запросило информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации за февраль 2025 года у 36 крупнейших торговых сетей и двух торговых онлайн-площадок. Если будут выявлены признаки недобросовестных действий, ведомство примет меры антимонопольного реагирования и пресечет выявленные нарушения.

Кроме того, ФАС предложила рассмотреть возможность расширить перечень товаров и товарных позиций, на которые торговые сети согласятся держать минимальную торговую наценку (не более 5%). Сейчас в этот список входят молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи "борщевого набора", птица, куриные яйца, замороженная рыба, некоторые фрукты, детское питание, гигиенические средства.

Помимо крупных торговых сетей следует распространить эту практику и на остальные магазины, считают в ФАС.

Дискуссия об ограничении торговых наценок ведется далеко не первый год. Производители обвиняют торговые сети в заоблачных торговых наценках, торговля заверяет, что работает чуть ли не себе в убыток.

В начале марта комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, которым предлагается ввести предельные торговые наценки на социально значимые продукты - для розницы не более 15% к отпускной цене производителя. Это позволит исключить необоснованное завышение цен на продукты первой необходимости, обеспечить справедливое распределение прибыли между всеми участниками их производства, переработки и реализации, считают в комитете.

Но в отзыве правительства сказано, что введение предельных наценок может привести к дефициту товаров, росту цен на другие продукты и созданию теневых схем расчетов. Возможна ситуация, при которой товары с фиксированной наценкой будут активнее продаваться в одних регионах, а в других возникнет их нехватка. Поэтому законопроект нуждается в существенной доработке, считают в кабмине.