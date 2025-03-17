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17 марта 2025 года 09:24
Структура экономики: масштабы и динамика изменений
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Егор Алеев/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Агентство АКРА проанализировало масштабы и динамику структурных изменений в экономике России с 2022 года на отраслевом и пространственном уровнях. Качественно, как пишет "Коммерсантъ", аналитики фиксируют за три года рост долей в экономике секторов госуправления, строительства, обработки и IT, что связано с увеличением "оборонных расходов, переориентацией экспортных и импортных потоков, субсидированием кредитования (и другими программами господдержки) и импортозамещением". Значимость сельского хозяйства, добычи, здравоохранения и частично торговли, напротив, несколько снизилась. Качественный сдвиг на региональном уровне выглядит центростремительным, но затронул не только Москву и Санкт-Петербург. В инвестиционном разрезе за последние три года усилилась роль других мегаполисов и Дальнего Востока, а регионы ЦФО капвложений и кредитов недополучили. Во внешней торговле сдвиг структуры был значительным: минимум 40% и экспорта, и импорта товаров затронуло "коренное изменение путей торговли". Фактически за 2022-2023 годы первоначальные члены БРИКС заместили западные страны в роли основных торговых партнеров РФ.
Опубликовано Финмаркет
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