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17 марта 2025 года 09:24

Структура экономики: масштабы и динамика изменений

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Агентство АКРА проанализировало масштабы и динамику структурных изменений в экономике России с 2022 года на отраслевом и пространственном уровнях.

Качественно, как пишет "Коммерсантъ", аналитики фиксируют за три года рост долей в экономике секторов госуправления, строительства, обработки и IT, что связано с увеличением "оборонных расходов, переориентацией экспортных и импортных потоков, субсидированием кредитования (и другими программами господдержки) и импортозамещением".

Значимость сельского хозяйства, добычи, здравоохранения и частично торговли, напротив, несколько снизилась.

Качественный сдвиг на региональном уровне выглядит центростремительным, но затронул не только Москву и Санкт-Петербург. В инвестиционном разрезе за последние три года усилилась роль других мегаполисов и Дальнего Востока, а регионы ЦФО капвложений и кредитов недополучили.

Во внешней торговле сдвиг структуры был значительным: минимум 40% и экспорта, и импорта товаров затронуло "коренное изменение путей торговли". Фактически за 2022-2023 годы первоначальные члены БРИКС заместили западные страны в роли основных торговых партнеров РФ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  экономика,  структура

 
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