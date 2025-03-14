Рынок онлайн-торговли замедляет темпы роста

14 марта. FINMARKET.RU - Объем рынка e-commerce в России в 2025 году составит 16 трлн руб., сформировав 26% розничного товарооборота, следует из базового прогноза консалтинговой компании "Яков и партнеры". Рынок вырастет на 27% против 35,5% годом ранее (в 2023 году прирост составил 45,3%, в 2022 году - 56%), пишет "Коммерсант"

Через пять лет этот показатель уже вряд ли будет превышать 10%. Это связано с сокращением объемов прироста бизнеса маркетплейсов, на которые сейчас приходится более половины оборота e-commerce. У больших платформ все меньше возможностей для региональной экспансии, а продавцы заинтересованы в развитии собственных интернет-магазинов, хотя и сталкиваются со сложностями их продвижения.

Во многих субъектах оборот электронной торговли растет на 50-80% в год, а о постепенном насыщении можно говорить пока только в городах-миллионниках, говорит он. В Ozon обращают внимание на активную экспансию в городах с населением до 50 тыс. человек и выход на маркетплейсы "сложных" категорий товаров, которые до сих пор покупали преимущественно офлайн. Это, например, габаритная мебель и свадебные платья. Гендиректор сервиса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев также предполагает, что спрос на маркетплейсах будет смещаться в пользу недорогих товаров.