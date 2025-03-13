Инфляция начнет снижаться лишь к осени

13 марта. FINMARKET.RU -начнет устойчиво снижаться не раньше осени 2025 года, следует из консенсус-прогноза " Известий ". Опрошенные эксперты не так позитивны, как ЦБ в своем последнем перед "неделей тишины" обзоре: там Банк России сообщает, что рост цен уже начал замедляться, но пока это нестабильный процесс. На инфляцию, которая превысила 10%, давят санкции и усложнение финансовых и логистических потоков, дефицит кадров, который вынуждает повышать зарплаты, и высокая стоимость овощей из-за нелучшего урожая прошлого года. Но есть и позитивные сдвиги: укрепляющаяся отечественная денежная единица — до 85 рублей за $1 — и регулирование цен на топливо.

Устойчивое снижение инфляции в России начнется лишь во втором полугодии 2025-го, считают шесть из десяти опрошенных "Известиями" экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался.

Сейчас рост цен продолжают разгонять внешние ограничения — поставки товаров становятся дороже, так как возрастают издержки на логистику. Новым триггером может стать и очередной виток торговых войн между Китаем и США, которые выражаются во введении взаимных тарифов на поставки продукции.

К внутренним проинфляционным рискам относится бюджетная политика, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Замедление роста цен сдерживается из-за расходов казны — чем больше страна тратит, тем больше в экономике денег. Это разгоняет цены.

Кроме этого, не дает замедлить инфляцию крайне дефицитный рынок труда, и ситуация с недостатком рабочих рук не улучшится до конца года, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По последним данным, безработица рекордно низкая — 2,3%, а до конца 2025-го она не превысит 3%.

Однако есть и позитивные факторы. Снижению инфляции сейчас способствует укрепление курса рубля, отметила Ольга Беленькая. По данным ЦБ, с начала года российская нацвалюта окрепла на 15% — на 12 марта она была на уровне $86,5 рубля за $1. Это произошло на фоне позитивных новостей о переговорах по украинскому конфликту и налаживанию диалога российских властей с американскими.

Еще один положительный фактор, который может предотвратить раскручивание инфляционной спирали, — действия властей по восстановлению демпфера на бензин и дизельное топливо в полном объеме, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Это механизм, который регулирует цены на него. В прошлом году власти делали ставки на запрет на экспорт нефтепродуктов, но стоимость бензина всё равно выросла на 11%. Демпфер — более эффективный механизм, считает эксперт.

Кроме того, благодаря высоким ставкам люди наконец меняют свою модель потребления: они предпочитают больше сберегать, меньше брать кредитов и меньше тратить. В итоге инфляционные ожидания охлаждаются.

Всё это позволит снижать инфляцию, но нужно время, чтобы позитивные факторы начали действовать — это должно произойти уже к осени 2025-го. Большинство опрошенных «Известиями» специалистов уверены, что по итогам этого года рост цен будет порядка 8–9% (при 9,5% в 2024-м). А к концу 2026-го, при хороших условиях, он может приблизиться и к целевым 4,5–5%.