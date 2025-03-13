Банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100%

13 марта. FINMARKET.RU - В ЦБ договорились с банками, что они перестанут чрезмерно завышатьпо комбинированной ипотеке, когда часть кредита берется под льготный процент, а оставшаяся сумма — под рыночный (вплоть до 100%). Об этом пишут "Известия, ссылаясь на руководителя службы по защите прав потребителей регулятора Михаила Мамута.

Проблема с 1 апреля будет решена. С этой даты полная стоимость кредита не сможет больше, чем на треть, превышать среднерыночные значения, пока же действует мораторий на это правило. И в ЦБ не видят необходимости его продлевать, заключил Михаил Мамута. Станет линаконец более доступной.

Кроме того, в ЦБ договорились с банками, что они не должны превышать уровень, который устанавливает регулятор по среднерыночным значениям для ипотеки, добавил Михаил Мамута.

Регулятор ограничит выдачу закредитованным заемщикам — как это отразится на нагрузке россиян и рынке жилья

В 2022 году начал действовать закон, по которому полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке не может превышать среднерыночный уровень больше, чем на треть. Эту цифру рассчитывает ЦБ на каждый квартал. ПСК включает не только проценты займу, но и любые другие связанные с ним платежи — например, страховку и иные дополнительные услуги.

Сейчас действует мораторий на это правило — Центробанк ввел его до 31 марта 2025-го из-за резкого повышения ключевой. Пока ЦБ не видит необходимости его продлевать, сообщил Михаил Мамута "Известиям".

Это значит, что с 1 апреля банкам, которые сильно завышали ставки (больше, чем на треть), придется снижать полную стоимость кредита, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, продлевать мораторий не стоит, потому что это правило призвано ограничить ставки по комбинированной ипотеке и сделать их более справедливыми.

Комбинированная ипотека предполагает, что часть ссуды выдается по льготной ставке в рамках госпрограммы, а оставшаяся сумма — по рыночной. Заемщики используют такой инструмент, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой.

С 1 апреля банки также будут обязаны соблюдать ипотечный стандарт, добавил Михаил Мамута. Он отметил: предполагалось, что I квартал этого года будет периодом адаптации. А дальше участники рынка уже не смогут использовать высокорисковые схемы, включая кешбэк (то есть учитывать в первоначальном взносе сумму, которая возвращается заемщику после приобретения жилья). А также, например, не смогут получать вознаграждение от застройщика для снижения ставки, что ведет к завышению цен на квартиры.