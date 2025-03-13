Автодилеры просят поддержать отрасль авторитейла

13 марта. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) попросила правительство поддержать отрасль авторитейла в условиях резкого снижения продаж транспортных средств (ТС). Об этом говорится в письмах РоАД, которые от имени главы ассоциации Алексея Подщеколдина 12 марта были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антону Вайно и статс-секретарю – замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову, сообщают "Ведомости".

Представитель ассоциации подтвердил изданию отправку документов, но воздержался от комментариев.

В письмах РоАД просит разработать отраслевую программу льготного кредитования дилеров (с целью пополнения оборотных средств) и потребителей (для покупки автомобилей). Ставка по кредитам в обоих случаях, по мнению ассоциации, не должна превышать 10%. Напомним, что текущая ключевая ставка, под которую кредитуются коммерческие банки, составляет 21%. В письмах отмечается, что это позволит простимулировать продажи ТС и поддержит автозаводы.

Кроме того, лобби автодилеров просит организовать встречу представителей органов власти, авторитейла и ЦБ для "выработки регуляторных мер" по стабилизации ситуации на авторынке и предотвращения развития кризиса в отрасли, следует из писем.

В пресс-службе правительства сообщили, что письмо в кабмин пока не поступило, представитель Минпромторга подтвердил получение и добавил, что оно на рассмотрении.

В случае продолжения снижения продаж схожими темпами в 2025 г. около трети дилерских предприятий могут закончить год с убытками, что приведет к закрытию автосалонов и потере около 150 000 рабочих мест, констатирует РоАД в письмах. Совокупное негативное влияние на ВВП от этого ассоциация оценивает в 5 трлн руб., а недоимку бюджета в виде различных налоговых поступлений – в 1 трлн руб.

Говоря о текущем финансовом состоянии авторитейла, исполнительный директор РоАД Игорь Чикин сообщил "Ведомостям", что дилеры работают "либо в ноль, либо в минус", надеясь в основном на бонусы от производителей и импортеров за выполнение планов продаж. По его словам, в текущих макроэкономических условиях дилеры не могут позволить себе кредиты по ставке, превышающей 10% годовых.

По мнению ассоциации, сжатие рынка новых авто в 2025 г. до 1–1,2 млн шт. практически поставит крест на планах по локализации компонентов для российской автотехники. Для сравнения: по данным "Автостата", в прошлом году в России было продано 1,57 млн новых легковых машин – на 48% больше, чем в позапрошлом.