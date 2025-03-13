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13 марта 2025 года 08:09
Объем нового бизнеса на рынке лизинга упал на 7%
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Донат Сорокин/ТАСС
13 марта. FINMARKET.RU - В 2024 году объем нового бизнеса на рынке лизинга упал на 7%. Основной вклад в отрицательную динамику внес розничный сегмент, корпоративный поддержали разовые крупные сделки. В 2025 году сокращение объемов бизнеса составит 15-25%, впервые с 2015 года нисходящий тренд на рынке будет наблюдаться два года подряд. В такой ситуации перед участниками рынка встает проблема изъятия и реализации залогов, пишет "Коммерсантъ". По мнению младшего аналитика Совкомбанка Маргариты Боярко, в этом году поддержку рынку могут оказать food-ритейлеры, планирующие пополнение автопарка, также драйвером рынка автолизинга могут выступить легковые автомобили для такси. Генеральный директор финтех-компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский не исключает повышения популярности альтернативных форм финансирования и расчетов, таких как исламский лизинг, а также активного выхода на лизинговый рынок легковых автобрендов. Оказать поддержку лизинговой отрасли может рост государственных программ и инициатив, которые сделают возможным рост заинтересованности предприятий в заключении лизинговых контрактов, уверена директор группы финансовых институтов АКРА Алла Борисова.
Опубликовано Финмаркет
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