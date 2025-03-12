Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%

Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%

12 марта. FINMARKET.RU -в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%.

Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2025 года составил 100,75% (в январе 2025 года - 100,96%), в годовом выражении - 109,55% (после 109,32% в январе).

Продовольственные товары в феврале подорожали на 1,27% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 11,68%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в феврале на 2,27% (в годовом выражении - выросла в цене на 15,99%).

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,26% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 6,07%).

Услуги в феврале подорожали в среднем на 0,81% (в годовом выражении - на 12,67%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: картофель - на 7,0%, виноград - на 6,1%, капусту и помидоры - на 4,6%, огурцы и бананы - на 3,4%. Снизились цены на перец сладкий - на 5,4%, апельсины - на 4,1%.

Среди других продовольственных товаров феврале значительно выросли цены на рыбу мороженую - на 3,2%, пиво - 3,0%, водку и шоколад - на 2,9%, сметану - на 2,0%, молоко питьевое, национальные сыры и брынзу - на 1,9%, говядину - на 1,7%.

Снизились в феврале цены на куриные яйца - на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на свежесрезанные цветы - на 6,0%, зубные пасты - на 2,0%, плиты ДСП - на 1,5%.

Цены на бензин автомобильный в феврале выросли на 0,5%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Снизились в феврале цены: на ювелирные изделия - на 2,5%, электропылесосы - на 2,3%, ноутбуки - на 1,6%.

Банк России 14 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Прогноз по инфляции на 2026 год ЦБ оставил прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).