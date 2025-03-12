Самый острый дефицит кадров - в сфере торговли

12 марта. FINMARKET.RU - Самый острый дефицит кадров в российской экономике сейчас наблюдается в сфере торговли. Работников не хватает, несмотря на программы по автоматизации труда и на то, что развитие онлайн-сегмента снимает необходимость в наличии больших торговых площадей и штатов. Эксперты это объясняют относительно низкими зарплатами и скудными соцпакетами. Но есть еще несколько сфер, в которых кадровому голоду скоро будет нечего противопоставить: например, это здравоохранение и ряд обрабатывающих производств, где средние зарплаты ниже, чем в торговле.

Розничнаявозглавила список отраслей, в которых сейчас фиксируется самый острый дефицит кадров. По итогам февраля значение hh.индекса там составило лишь 1,7. Индекс рассчитывается специалистами HeadHunter, пишет "Независимая газета"

Он отражает отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий в целом по экономике и в отдельных отраслях.

Значение менее 1,9 свидетельствует об остром дефиците соискателей, более 12 – о серьезной нехватке вакансий. Для оптимального соотношения между работодателями и соискателями характерно значение индекса в диапазоне от 4 до 7,9.

При этом торговля – это настолько мощная сфера, что она вполне может посоревноваться с обрабатывающей промышленностью по экономическому вкладу. По данным Росстата, в прошлом году в структуре валовой добавленной стоимости на обрабатывающие производства в экономике РФ приходилось 14,6%. А доля торговли (в этом случае в статистике приводятся данные совокупно для розничной, оптовой торговли, а также ремонта автотранспортных средств) была 13,1%.

Это самые высокие показатели среди всех отраслей отечественной экономики, вклад других секторов, в том числе добычи полезных ископаемых, строительства или сельского хозяйства, меньше.

Одновременно с этим торговля может быть названа главным работодателем в стране. В ней трудятся более 15% всего занятого населения РФ, а в обрабатывающей промышленности – 14%, в других секторах показатели меньше (данные за 2023 год).