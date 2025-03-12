Глава Минтруда назвал главных специалистов для рынка труда

12 марта. FINMARKET.RU - Российскийтруда за последние несколько лет кардинально изменился: он стал "рынком соискателя", и работодателям теперь приходится активно конкурировать за кадры. Как заявил в интервью " Коммерсанту " министр труда и социальной защиты Антон Котяков, к 2030 году восновные тренды, касающиеся потребности в кадрах, сохранятся.

"Главные специалисты для рынка труда - квалифицированные рабочие. (...) В горизонте пяти лет 70% дополнительной кадровой потребности, включая замещение выходящих на пенсию, - это грамотные, хорошо обученные "синие воротнички". Рабочие профессии уже сегодня хорошо оплачиваются, особенно при наличии некоторого опыта. И этот тренд сохранится", - рассказал он в интервью газете.

Кроме того, по его словам, востребованность IT-специалистов сохранится. "В эту пятилетку мы уже начнем сталкиваться с тем, что IT-специалисты тоже выходят на пенсию. Это все еще молодая профессия, но уже и тут потихоньку формируется замещающая потребность. Так, дополнительно к числу занятых в этой сфере за пять лет предстоит подготовить еще 102 тыс. программистов и аналитиков программного обеспечения. И треть из них нужны как раз с учетом выхода на пенсию тех, кто трудится сейчас. В других отраслях соотношение потребности под новые рабочие места и замещение уже действующих сотрудников несколько иное", - добавил Котяков.