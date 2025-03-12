Драйвером кредитования в этом году станет корпоративный сегмент

В 2025 году корпоративный сегмент станет драйвером кредитования, но и его ждет резкое замедление. Причина - высокие ставки и ограничения ЦБ. Учитывая, что в первые два месяца 2025 года крупнейшие банки уже зафиксировали отрицательную динамику по корпоративным кредитам, участники рынка считают новые ужесточения преждевременными, "Коммерсант"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовилобанковского кредитования на 2025 год. Согласно ему, 2025 год станет скорее годом корпоративного кредитования, розница может показать сокращение в отдельных сегментах и незначительный рост в остальных.

Агентство НКР ожидает существенного замедления корпоративного кредитования, портфель вряд ли прибавит более 10%. "Многие корпоративные заемщики начинают выбирать другие источники привлечения финансирования. Заемщики смотрят в сторону краудлендинга, выпуска коммерческих и биржевых облигаций, рынка капитала", - отметил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. В то же время, по словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, спрос на кредиты сохраняется даже по не самым привлекательным условиям, а также с учетом того, что без финансирования текущих операций (оборотных активов) компании могут перестать работать.