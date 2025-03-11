Доктрина продбезопасности расширена разделом об обеспечении глобальной продовольственной безопасности

11 марта. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимир Путин подписал указ, в соответствии с которым внесены изменения в доктрину продовольственной безопасности РФ. Он размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, в доктрину добавлен раздел "Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности". Стратегической целью является поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении РФ. Основными задачами ее достижения названы развитие внутреннего производства сельхозпродукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений для обеспечения и наращивания экспортного потенциала РФ, создание благоприятных внешних условий для поддержания и поступательного развития на основе взаимной выгоды и равноправия международных торгово-экономических, транспортно-логистических и финансовых связей, оказание гуманитарной помощи, в первую очередь продовольственной, нуждающимся иностранным государствам.

Кроме того, предусматривается укрепление взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями для реализации совместных проектов и программ с использованием в том числе российских сельхозпродукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений и других материально-технических ресурсов, наращивание международного научно-промышленного сотрудничества, включая обмен передовым опытом, в области сельского хозяйства, в том числе для развития производства (воспроизводства) сельхозпродукции, сырья, продовольствия, племенной продукции и семян основных сельхозкультур.

В числе задач также мониторинг направлений трансформации мировых продовольственных рынков в процессе стратегического планирования развития отечественного сельского и рыбного хозяйства, освоение новых рынков сбыта продукции АПК, поиск новых торговых партнеров, диверсификация и расширение экспорта, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, обладающих конкурентными преимуществами.также нацеливает на развитие безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных иностранных государств, заключение двусторонних межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенствование системы страхования перевозок, развитие национальной транспортно-логистической сети и ее интеграция в систему международных транспортных коридоров.

Документ также предусматривает диверсификацию иностранных поставщиков для недопущения критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера (экспортеров).

Указ вступает в силу со дня его подписания (10 марта 2025 года).

Доктрина продовольственной безопасности РФ действует в РФ с 2010 года. Ее новая редакция была утверждена указом президента от 21 января 2020 года. Основной новацией этой редакции является изменение методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности. Он определяется как уровень самообеспечения, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления.

Этот показатель имеет пороговые значения по зерну - не менее 95%, сахару - не менее 90%, растительному маслу - не менее 90%, мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) - не менее 85%, молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) - не менее 90%, рыбы и рыбопродуктам (в живом весе - весе сырца) - не менее 85%, картофеля - не менее 95%, овощей и бахчевых - не менее 90%, фруктов и ягод - не менее 60%, семян основных сельхозкультур отечественной селекции - не менее 75%, пищевой соли - не менее 85%.