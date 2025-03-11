ФАС предложила изменить порядок установления тарифов на ЖКУ

11 марта. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает изменить сроки и порядок определения тарифов на коммунальные услуги.подготовила поправки в ряд постановлений правительства, касающиеся инвестпрограмм коммунальных организаций, а также установления тарифов. Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе ведомства, предлагается утверждатьна следующий год до 1 декабря (сейчас - до 20 декабря). Вступать в силу они, как и прежде, будут с июля. "Практика 2022 года показала возможность и целесообразность переноса предельных сроков принятия тарифных решений в тепло-, водоснабжении и водоотведении, вывозе ТКО на более ранний срок", - отметили в ФАС.

Как сказано в пояснительной записке к проекту документа, дату сдвигают для нивелирования риска дисбаланса распределения индекса между сферами ЖКХ - сейчас предельные тарифы в электроэнергетике устанавливаются раньше, чем предельные индексы по регионам.

После принятия документа тарифное регулирование будет синхронизировано с ключевыми процессами привлечения инвестиций, добавляют в пресс-службе ФАС.

Предполагается более оперативно контролировать исполнение инвестпрограмм РСО. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас регулируемые организации, пользуясь существующей возможностью отложенной корректировки необходимой валовой выручки за неисполнение инвестиционной программы (спустя 1,5 года после завершения отчетного года), затягивают сроки модернизации, строительства, реконструкции объектов. Неисполнение инвестпрограмм "аукается" РСО лишь при следующем повышении тарифов (к примеру, при неисполнении в 2024 году это учтут лишь в тарифах, которые вступят в силу в июле 2026 года). Предлагается же учитывать итоги года уже перед ближайшим июльским подорожанием

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) отметили, что это одна из главных новаций документа. "Речь идет о возможности снижения тарифов водоканалам и теплоснабжающим организациям уже во втором полугодии, если они не выполнили в срок те или иные мероприятия своих инвестпрограмм. По сути, это очередной инструмент для регулятора по "срезанию" тарифов, которые и без того ежегодно пересматриваются, несмотря на все заявленные долгосрочные принципы регулирования", - отметили в РАВВ.

С другой стороны, по мнению ассоциации, в проекте документа есть и моменты, которые в целом позитивны для отрасли. Это, прежде всего, сдвиги по всем срокам и датам, прописанным в документе. Например, установленные сейчас сроки выполнения процедуры превышения тарифов выше предельных индексов слишком короткие, подготовить все документы, обратиться в ФАС и получить согласование практически невозможно. Теперь этот период предлагается увеличить, и это позволит более широкому кругу регионов успевать получать тарифы выше установленных индексов, поясняют в РАВВ.