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Главная / Главное / Совокупный вклад в ВВП от использования ИИ к 2030 году может составить 11,6 трлн руб.
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11 марта 2025 года 09:08
Совокупный вклад в ВВП от использования ИИ к 2030 году может составить 11,6 трлн руб.
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: Донат Сорокин/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Совокупный экономический эффект (вклад в ВВП) от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) во всех отраслях экономики РФ к 2030 году может составить 11,6 трлн рублей, прогнозируют эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, на которых ссылается "Коммерсантъ". К 2035 году такая добавленная стоимость отраслей увеличится уже до 46,5 трлн рублей. Массовое внедрение технологии эксперты ИСИЭЗ ожидают на горизонте до 2035 года. Сейчас, по их оценке, лишь "относительно небольшая часть" компаний успешно используют ИИ в своих бизнес-процессах. Основной вклад в экономический эффект к 2035 году внесут обрабатывающая промышленность (7,7 трлн рублей), строительство (4 трлн рублей), а также сферы профессиональной, научной и технической деятельности (3,7 трлн рублей). Для всего этого компаниям понадобятся значительные финансовые ресурсы. По оценке экспертов, их вложения увеличатся со 146 млрд рублей в 2023 году до 1,8 трлн рублей в 2035 году.
Опубликовано Финмаркет
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