Правительство возвращает тему энергетической и ресурсной эффективности

11 марта. FINMARKET.RU - Правительствоготово вернуться к вопросу более активного внедрения промышленностью энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий - ранее эта тема была фактически отложена из-за необходимости поддерживать экономику в условиях санкций. Правительство опубликовало перечень поручений ведомствам по итогам стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики.

Как пишет "Коммерсант" , появление поручений свидетельствует о том, что тема рационального подхода к использованию ресурсов и энергии сейчас возвращается в повестку правительства. Основную ставку при финансировании перехода на энерго- и ресурсоэффективные технологии власти, видимо, сделают на, поощряя предприятия субсидиями или принуждая их самостоятельно модернизировать мощности. Не исключен подход, при котором для компаний или отраслей с низкой энерго- и ресурсоэффективностью будут введены целевые показатели, а нарушителей обяжут выплачивать государству компенсационные платежи.

Основным направлением работы станет разработка межотраслевой модели управления в части повышения энергетической и ресурсной эффективности предприятий. Ее следует увязать с национальными и федеральными проектами, а также с госпрограммами. Среди мер - улучшение статнаблюдения и отчетности, разработка целевых отраслевых показателей. В паспорте дорабатываемой сейчас госпрограммы по энергосбережению будет скорректирован целевой показатель повышения энергоэффективности экономики от уровня 2019 года - сейчас он составляет 35% к 2035 году.