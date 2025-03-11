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11 марта 2025 года 09:20

Правительство возвращает тему энергетической и ресурсной эффективности

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Правительство РФ готово вернуться к вопросу более активного внедрения промышленностью энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий - ранее эта тема была фактически отложена из-за необходимости поддерживать экономику в условиях санкций. Правительство опубликовало перечень поручений ведомствам по итогам стратегической сессии о повышении энергетической и ресурсной эффективности экономики.

Как пишет "Коммерсант", появление поручений свидетельствует о том, что тема рационального подхода к использованию ресурсов и энергии сейчас возвращается в повестку правительства. Основную ставку при финансировании перехода на энерго- и ресурсоэффективные технологии власти, видимо, сделают на промышленность, поощряя предприятия субсидиями или принуждая их самостоятельно модернизировать мощности. Не исключен подход, при котором для компаний или отраслей с низкой энерго- и ресурсоэффективностью будут введены целевые показатели, а нарушителей обяжут выплачивать государству компенсационные платежи.

Основным направлением работы станет разработка межотраслевой модели управления в части повышения энергетической и ресурсной эффективности предприятий. Ее следует увязать с национальными и федеральными проектами, а также с госпрограммами. Среди мер - улучшение статнаблюдения и отчетности, разработка целевых отраслевых показателей. В паспорте дорабатываемой сейчас госпрограммы по энергосбережению будет скорректирован целевой показатель повышения энергоэффективности экономики от уровня 2019 года - сейчас он составляет 35% к 2035 году.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  промышленность,  эффективность

 
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