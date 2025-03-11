От инвестиций отказывается каждая вторая малая компания

11 марта. FINMARKET.RU - Инвестактивность малых компаний начала заметно снижаться. В этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие, пишут "Известия" . То есть меньше половины (49%) готовы инвестировать. Годом ранее таких было 58%, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России", которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).

Как пояснила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина, удовлетворительным можно считать уровень инвестактивности, при котором порядка 65-70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя.

Среди тех, кто намерен существенно сокращать вложения, оказалась торговля - 58% представителей этой отрасли заявили о намерении снизить инвестактивность. Как пояснили в исследовании,из этого сегмента бизнеса чаще используют именно банковские кредиты в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности.

"Менее всего своисократили компании, занятые в сфере IT и научно-технической деятельности, активно поддерживаемые государством, а также субъекты, ориентированные на критически значимые госзакупки", - подчеркнул координатор "Деловой России" в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Дмитрий Панов.

По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая ставка, которую ЦБ 14 февраля сохранил второй раз подряд на уровне 21% годовых.

Но есть и другие факторы, которые затрудняют инвестиционную активность. Например, это дефицит кадров и сопутствующее ему существенное увеличение зарплат, заявила Ирина Жимерина из ПСБ. На начало 2025 г.в секторе занято чуть выше 15 млн человек, а за это время зарплаты выросли почти в 2 раза - до 86,5 тыс. рублей (данные за ноябрь).

Каа отмечают эксперты, высокие ставки, инфляция и дорогая рабочая сила давят на экономику, которая и без того значительно замедлится в этом году. Всё это должно стать аргументом для ЦБ как минимум не повышать ставку в марте.