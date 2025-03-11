В этом году молодая просрочка банков и МФО может достичь 50%

11 марта. FINMARKET.RU - Доли молодых просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) и банков на рынке цессии - переуступки прав требования выплат третьему лицу - могут в 2025 г. впервые достичь 50%. Такой прогноз дали в коллекторских агентствах ID Collect и ПКБ. Речь идет о самых крупных сегментах в разбивке по сроку: молодой называют просрочку кредита (займа) до 180 дней для МФО и до 1 года для банков, пишут "Ведомости"

По данным коммерческого департамента сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, в 2024 г. доля молодой просрочки до 180 дней у МФО впервые за 3 года превысила 40% и достигла 44% в общем объеме закрытых сделок. Относительно результата 2023 г. прирост составил 8 п. п. Увеличение доли просрочки не старше полугода произошло за счет роста сегмента 121-180 дней - до 40% в 2024 г. с 30% в 2023 г., поясняет гендиректор ID Collect Александр Васильев.

Заметное омоложение долговых портфелей происходит и в банковской цессии за счет непрерывного роста доли просрочки до 1 года. По данным ПКБ, в 2024 г. в банковском сегменте без учета ипотеки доля долгов с просрочкой до 1 года в общем объеме впервые за историю наблюдений достигла 40%.

В Summit Group согласны с тем, что цессионные реестры МФО и банков помолодели, говорит операционный директор компании Вероника Бурова. Это связано с тем, что большая часть сегмента рынка автоматизировала свои процессы и выстроила скоринг, за счет которого может более быстро принимать решение о продаже, поясняет она.

По словам гендиректора ID Collect, чем моложе долг, тем выше перспективы его взыскания, поэтому портфели МФО с просрочкой до 180 дней пользуются высоким спросом у покупателей. Рост доли этого сегмента и, в частности, сегмента 121-180 дней - один из очевидных трендов рынка цессии в прошлом году, развитие которого продолжается и сейчас: в январе - феврале 2025 г. продавцы по-прежнему охотно выставляют на продажу свежие долги, а покупатели так же охотно их приобретают, указывает Васильев.

Банкам тоже выгодна продажа молодой просроченной задолженности: цены на портфели сроком до 360 дней достигают 17%, в то время как цены на просрочку до 2 лет - уже 12%, далее чем старше долг, тем ниже цена, рассуждает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.