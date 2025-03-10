В Москве за зиму потрачено 80 млрд руб. на покупку элитного жилья

10 марта. FINMARKET.RU - В Москве по итогам зимних месяцев установлен абсолютный рекорд совокупного бюджета, который покупатели вложили в первичный рынок элитного жилья - показатель составил порядка 80 млрд руб., тогда как годом ранее данный показатель составлял 51 млрд руб., а в позапрошлом году - всего 13 млрд руб. Об этом "Известиям" рассказали аналитики "Intermark Городская Недвижимость", которые подсчитали стоимость сделок.

По их данным, спрос на первичном премиальном рынке побил рекорды последних четырех лет и вернулся к показателям докризисной зимы 2020-2021 гг.

Новые рекорды установлены и в ценах на элитные квадратные метры, причем не только в рублях, но и в перерасчете на доллары. Так, средний бюджет квартир, находящихся в продаже, в новостройках центра столицы и в ближайших к центру локациях, таких как Раменки и Дорогомилово, по итогам февраля 2025 года превысила 2 млн руб. за кв. м, что эквивалентно $23,4 тыс. за кв. м. Таким образом, побит рекордный среднерыночный ценник мая 2014 года, когда цена элитного квадратного метра в пересчете в валюту составляла $20 тыс.

На фоне роста цен средняя стоимость проданных этой зимой премиальных квартир в среднем составила 229 млн рублей, что на 18% выше прошлогоднего показателя. Средняя цена элитных квартир, предлагаемых к покупке выросла на 15% и составила 301 млн руб.

Однако, как отмечают аналитики, высокий ценник сегодня не останавливает покупателей. Об этом свидетельствует и уменьшение разрыва между ценами в предложении и ценами сделок. Так, средневзвешенная цена заключенных в зимний период сделок, составляет порядка 1,8 млн руб. за кв. м, что всего на 11% ниже цены предложения, годом ранее разница составляла порядка 25%.