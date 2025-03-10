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10 марта 2025 года 08:59
Реальные ставки по потребкредитам выросли до 37%
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Андрей Махонин/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - Полная стоимость кредитов (ПСК) наличными в начале марта в среднем почти достигла 37%, следует из данных с сайтов топ-15 банков по объему портфеля ссуд физлицам. За месяц показатель вырос на 1,5 п.п. — заемные средства продолжают дорожать даже после сохранения ключевой на уровне 21% по итогам заседания ЦБ 14 февраля, пишут "Известия". С начала февраля реальные ставки по потребкредитам выросли у шести банков из топ-15 — в том числе у ПСБ, МКБ, "Уралсиба" и МТС Банка, следует из данных с их сайтов. Величина шага повышения — 0,8–6,5 п.п. При этом две финансовые организации снизили среднюю ПСК — Альфа-Банк и Газпромбанк. Минимальная стоимость кредита в топ-15 банков в среднем по рынку составляет 29%, а максимальная — 44%, следует из данных их сайтов. В основном люди берут потребкредиты на два года (по данным на январь), а средняя сумма — около 120 тыс. рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). С нынешними реальными ставками переплата по такой ссуде составит треть от изначальной суммы. Хотя ключевая ставка в феврале осталась неизменной (21%), участники рынка отмечают, что действия ЦБ всё же повлияли на рост ставок. На стоимость кредитов влияет очень много условий и не всегда они связаны с регулированием, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. В первую очередь ставки зависят от стоимости привлекаемого банками фондирования в виде вкладов, но на нее влияют операционные расходы финансовых организаций и процентные риски. Тем не менее рекордный рост ставок по вкладам в предыдущие месяцы действительно сказывается на стоимости кредитов, отметили участники рынка. В конце 2024 года их средний уровень достиг 22% и превысил ключевую, встречались даже предложения и под 25% годовых. Это нестандартная ситуация — она сложилась не только из-за ожиданий дальнейшего ужесточения политики ЦБ, но и из-за повышенной конкуренции за вкладчиков.
Опубликовано Финмаркет
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