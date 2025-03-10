В ЦБ призвали осторожнее брать новые кредиты при наличии долгов

10 марта. FINMARKET.RU - Людям и бизнесу важно трезво оценивать свои доходы и риски, прежде чем принимать решение взять новый кредит, заявила в интервью "Российской газете" директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Главный индикатор финансового здоровья заемщика - это долговая нагрузка. Как и в медицине, чем здоровее человек, тем большую нагрузку он может себе позволить, и наоборот. Допустим, у человека критически высокий ПДН - 80% - значит, у него остается лишь 20% на все остальные расходы. Одобрять ему новые- крайне рискованно. Да и самому заемщику опасно еще больше влезать в долги. Поэтому мы ограничиваем кредитование таких заемщиков с помощью макропруденциальных лимитов", - рассказала она.

Например, по ее словам, сейчас такой человек не сможет получить новую кредитную карту до тех пор, пока не погасит часть долга и тем самым не снизит свою нагрузку. К высокой категории рискатакже относит заемщиков, которым приходится отдавать по долгам от 50% до 80% доходов. Данные показывают, что они чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше половины доходов. Поэтому по ним также действуют лимиты: на долю кредитов таким заемщикам может приходиться не более 15% выдаваемых банком кредитов наличными.

"Помимо таких прямых ограничений, мы применяем макропруденциальные надбавки. Это инструмент, который определяет, какую часть кредита банк должен профинансировать за счет собственных средств (а не привлеченных депозитов). Соответственно, он влияет на прибыльность кредитов для банка. Например, обычно на каждые 100 рублей кредита банку нужно иметь 8 рублей своих собственных средств. А на 100 рублей потребительского кредита по ставке 40% заемщику с ПДН 80+ потребуется уже не 8 рублей, а 40 рублей капитала, которые должны пойти в буфер до конца срока кредита. Это затратно для банка. Таким образом, мы убиваем двух зайцев - банки выдают меньше рискованных кредитов и формируют буфер капитала, который защитит их в случае ухудшения ситуации", - сообщила Данилова.

Она посоветовала не брать на себя чрезмерную долговую нагрузку, тем более когда процентные ставки такие высокие.