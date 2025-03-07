.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
07 марта 2025 года 10:35
Проценты по вкладу теперь можно застраховать
|0
ТАСС
7 марта. FINMARKET.RU - Банки и страховщики запустили совместный продукт - страхование процентов по вкладам. Такая страховка позволит сохранить полученный доход по депозиту при его вынужденном досрочном закрытии, пишет "Российская газета". Условия зависят от конкретного продукта - где-то можно застраховать проценты только по вновь открытому вкладу, где-то - по уже действующему. Цена полиса и страховое покрытие тоже разные. В договоре прописаны причины досрочного закрытия вклада, которые признаются страховым случаем. Среди них - смерть близкого родственника страхователя в результате несчастного случая, потеря работы по причине ликвидации работодателя либо сокращения штата, первичное диагностирование критического заболевания (инфаркт, инсульт, онкозаболевание) у страхователя или его близкого родственника. Максимальный объем возмещения в 400 тыс. руб. можно будет получить, например, для вклада размером 4 млн руб. Страховщики ожидают, что при высоких процентных ставках по вкладам продукт будет пользоваться большим спросом. Как отметила исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина, страхование процентов по вкладу в случае досрочного расторжения не является новой для рынка практикой. Однако именно сейчас, на фоне текущих высоких ставок, потеря процентов в случае непредвиденной ситуации может стать весьма существенной. По словам Епишиной, продукт интересен для вкладчиков, которые размещают крупные суммы на длительные сроки.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, вклады, проценты, страхование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.