Проценты по вкладу теперь можно застраховать

7 марта. FINMARKET.RU - Банки и страховщики запустили совместный продукт -процентов по вкладам. Такая страховка позволит сохранить полученный доход по депозиту при его вынужденном досрочном закрытии, пишет "Российская газета"

Условия зависят от конкретного продукта - где-то можно застраховатьтолько по вновь открытому вкладу, где-то - по уже действующему. Цена полиса и страховое покрытие тоже разные.

В договоре прописаны причины досрочного закрытия вклада, которые признаются страховым случаем. Среди них - смерть близкого родственника страхователя в результате несчастного случая, потеря работы по причине ликвидации работодателя либо сокращения штата, первичное диагностирование критического заболевания (инфаркт, инсульт, онкозаболевание) у страхователя или его близкого родственника.

Максимальный объем возмещения в 400 тыс. руб. можно будет получить, например, для вклада размером 4 млн руб.

Страховщики ожидают, что при высоких процентных ставках по вкладам продукт будет пользоваться большим спросом.

Как отметила исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина, страхование процентов по вкладу в случае досрочного расторжения не является новой для рынка практикой. Однако именно сейчас, на фоне текущих высоких ставок, потеря процентов в случае непредвиденной ситуации может стать весьма существенной. По словам Епишиной, продукт интересен для вкладчиков, которые размещают крупные суммы на длительные сроки.