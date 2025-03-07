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07 марта 2025 года 09:36
Импорт новых легковых машин в РФ резко сократился
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EPA/ТАСС
7 марта. FINMARKET.RU - Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале сократился на 73% год к году и на 49% относительно января, до 16,2 тыс. штук, подсчитали в "Автостате", на данные которого ссылается "Коммерсантъ". Ниже результаты фиксировались только в сентябре кризисного для автопрома 2022 года: тогда ввоз составил 15,7 тыс. машин. "Это ожидаемые результаты. Еще в конце прошлого года многие компании пересматривали свои поставки, понимая, что рынок будет замедляться. "Морозить" деньги никто не хочет", - считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Отрицательная динамика импорта начала фиксироваться еще в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные агентства. Аналитики поясняют, что автопроизводители старались привезти как можно больше машин до повышения утильсбора с 1 октября 2024 года. По данным "Автостата", чаще всего в феврале импортировались автомобили китайского бренда Changan, самой популярной моделью стал кроссовер Changan UNI-S. На Китай в целом пришлось 80,9% поставок. Также в лидерах Киргизия, Белоруссия и Казахстан.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомобили, импорт
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