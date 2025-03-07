Импорт новых легковых машин в РФ резко сократился

7 марта. FINMARKET.RU -новых легковых автомобилей в Россию в феврале сократился на 73% год к году и на 49% относительно января, до 16,2 тыс. штук, подсчитали в "Автостате", на данные которого ссылается " Коммерсантъ ". Ниже результаты фиксировались только в сентябре кризисного для автопрома 2022 года: тогда ввоз составил 15,7 тыс. машин.

"Это ожидаемые результаты. Еще в конце прошлого года многие компании пересматривали свои поставки, понимая, что рынок будет замедляться. "Морозить" деньги никто не хочет", - считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Отрицательная динамика импорта начала фиксироваться еще в ноябре прошлого года, свидетельствуют данные агентства. Аналитики поясняют, что автопроизводители старались привезти как можно больше машин до повышения утильсбора с 1 октября 2024 года.

По данным "Автостата", чаще всего в феврале импортировалиськитайского бренда Changan, самой популярной моделью стал кроссовер Changan UNI-S. На Китай в целом пришлось 80,9% поставок. Также в лидерах Киргизия, Белоруссия и Казахстан.