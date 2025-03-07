Банк России представил план регулирования инкассации

7 марта. FINMARKET.RU - Банк России представилпо регулированию рынка инкассации. Как пишет "Коммерсантъ", одним из основных нововведений станет создание реестра участников рынка, которые будут регулярно отчитываться перед ЦБ и находиться под его надзором.

Для увеличения маржинальности бизнеса регулятор предлагает проработать введение налоговых льгот для инкассаторских компаний. ЦБ принял решение приступить к реализации модели "Конкуренция", подразумевая впоследствии переход к модели "Комбинированная". Первая предполагает создание условий для привлечения большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег. Вторая сочетает условия модели "Конкуренция" с отнесением части поставщиков услуг к категории системно значимых инкассаторских компаний (СЗИК).

Председатель экспертного совета "Ассоциации НДО" Дмитрий Поляков уверен, что СЗИК выделять необходимо, но пути реализации надо прорабатывать. По его мнению, налоговые льготы или другие способы стимулирования должны быть одинаковы для всех. "Это будет способствовать удержанию роста тарифов, а по удаленным точкам обеспечит доступность данных услуг и непрерывность их деятельности", - поясняет эксперт.