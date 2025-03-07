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07 марта 2025 года 08:59
Почему буксует законопроект о "российской полке"
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Антон Новодережкин/ТАСС
7 марта. FINMARKET.RU - Почти два года прошло с тех пор, как министерства отказываются поддержать законопроект депутата Татьяны Буцкой о "российской полке". Он предполагает, что розничные сети должны выделить фиксированное место на прилавках для отечественных непродовольственных товаров, а маркетплейсы - обеспечить приоритетную выдачу первых 50 карточек такой продукции. Документ постоянно меняют, но это не помогает в процессе согласования, пишут "Известия". Минэкономразвития раскритиковало ключевое понятие последней версии законопроекта - "товары российского происхождения". Это следует из бумаг министерства, которые в середине февраля направили в правительство и Минпромторг. Авторы законопроекта уверены, что под это определение должна попасть только та продукция, которую произвели в РФ. Причем ее изготовители не могут находиться под контролем иностранных лиц, за исключением Белоруссии. Более того, нельзя считать российской продукцию, если на ней товарный знак, принадлежащий зарубежным лицам. Минэкономразвития в своем отзыве уточнило: во- первых, предлагаемые нормы конфликтуют с уже действующим регулированием. Так, например, в России, и в целом в ЕАЭС уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции. Во- вторых, законопроект рискует ограничить в правах иностранных обладателей товарных знаков, которые развернули в РФ производство полного цикла. Против проекта уже выступали ФАС и крупная торговля, которые указывали, что такой подход может спровоцировать рост цен и закончиться пустыми прилавками в отдаленных регионах. Именно противостояние министерств и бизнеса до сих пор не дает документу пройти все нужные согласования и попасть в Госдуму. Власти должны поддерживать отечественных производителей, давать им преференции на полке и тем самым стимулировать их развитие и масштабирование, сказала "Известиям" депутат Буцкая. Поэтому так важно дать им определение, а также пояснить, что такое "товары российского происхождения", отделить их от массы других. Сейчас на рынке можно встретить предприятия, которые мимикрируют под российские, но на практике они привозят в РФ продукцию из- за рубежа, переклеивают в стране этикетки и считаются нашими, - им не следует предоставлять преференции и место на полке, уверена она. Парламентарий подтвердила, что работа над законопроектом продолжается: всё еще проходят совещания, на которых эксперты уточняют формулировки и нормы документа. В Минпромторге "Известиям" сказали, что законопроект предлагает регулирование, которое ранее в России не применяли, поэтому обсуждение его положений - нормальный рабочий процесс. Тем более ведомство уже подготовило обновленную версию законопроекта и предложило его рассмотреть коллегам.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, законопроект, продукция
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