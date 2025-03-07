Почему буксует законопроект о "российской полке"

7 марта. FINMARKET.RU - Почти два года прошло с тех пор, как министерства отказываются поддержатьдепутата Татьяны Буцкой о "российской полке". Он предполагает, что розничные сети должны выделить фиксированное место на прилавках для отечественных непродовольственных товаров, а маркетплейсы - обеспечить приоритетную выдачу первых 50 карточек такой продукции. Документ постоянно меняют, но это не помогает в процессе согласования, пишут "Известия"

Минэкономразвития раскритиковало ключевое понятие последней версии законопроекта - "товары российского происхождения". Это следует из бумаг министерства, которые в середине февраля направили в правительство и Минпромторг.

Авторы законопроекта уверены, что под это определение должна попасть только та, которую произвели в. Причем ее изготовители не могут находиться под контролем иностранных лиц, за исключением Белоруссии. Более того, нельзя считать российской продукцию, если на ней товарный знак, принадлежащий зарубежным лицам.

Минэкономразвития в своем отзыве уточнило: во- первых, предлагаемые нормы конфликтуют с уже действующим регулированием. Так, например, в России, и в целом в ЕАЭС уже используют декларации или сертификаты о происхождении продукции. Во- вторых, законопроект рискует ограничить в правах иностранных обладателей товарных знаков, которые развернули в РФ производство полного цикла.

Против проекта уже выступали ФАС и крупная торговля, которые указывали, что такой подход может спровоцировать рост цен и закончиться пустыми прилавками в отдаленных регионах. Именно противостояние министерств и бизнеса до сих пор не дает документу пройти все нужные согласования и попасть в Госдуму.

Власти должны поддерживать отечественных производителей, давать им преференции на полке и тем самым стимулировать их развитие и масштабирование, сказала "Известиям" депутат Буцкая. Поэтому так важно дать им определение, а также пояснить, что такое "товары российского происхождения", отделить их от массы других.

Сейчас на рынке можно встретить предприятия, которые мимикрируют под российские, но на практике они привозят в РФ продукцию из- за рубежа, переклеивают в стране этикетки и считаются нашими, - им не следует предоставлять преференции и место на полке, уверена она. Парламентарий подтвердила, что работа над законопроектом продолжается: всё еще проходят совещания, на которых эксперты уточняют формулировки и нормы документа.

В Минпромторге "Известиям" сказали, что законопроект предлагает регулирование, которое ранее в России не применяли, поэтому обсуждение его положений - нормальный рабочий процесс. Тем более ведомство уже подготовило обновленную версию законопроекта и предложило его рассмотреть коллегам.