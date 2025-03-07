Доходы обеспеченных россиян росли в 2024 г. быстрее, чем малообеспеченных

7 марта. FINMARKET.RU - В конце 2024 годау обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных. Это следует из данных Росстата, пишут "Ведомости" . Средства 10% наиболее богатых граждан (последняя, десятая децильная группа) в реальном выражении, т. е. с поправкой на инфляцию, выросли в 4-м квартале 2024 г. на 10% - в среднем они составили 240 519 руб. в месяц. Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) выросли на 6,5% - до 14 479 руб.

Похожая тенденция отмечалась и в 4-м квартале 2023 г. Тогда богатые россияне увеличили доходы больше, чем малообеспеченные, - на 7,9% по сравнению с 5,8%. В конце 2022 г., например, ситуация была противоположной - доходы у малоимущих росли в 6 раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных (1,8% против 0,3%).

Среднедушевые денежные доходы всего населения в реальном выражении выросли на 8,9% за 2024 г. - до 77 679 руб. в месяц. Ниже этого значения оказался заработок первых семи децильных групп. У россиян, которых можно отнести к среднему классу (седьмая, восьмая и девятая децильные группы), реальные доходы выросли на 8,5%, 8,8% и 9,2% год к году соответственно и находились в диапазоне от 77 538 до 130 302 руб.

В последнем квартале 2024 г. доходы 10% наиболее обеспеченных россиян были в 16,6 раза больше, чем у 10% наименее обеспеченных, следует из оперативных данных. Разрыв увеличился относительно аналогичного периода 2023 г., когда он составлял 16,07 раза.

Распределение общего объема денежных поступлений почти не изменилось. В 4-м квартале доля доходов, которая приходится на наиболее богатых россиян, составила 31% (за аналогичный период прошлого года - 30,6%). Для граждан, которых можно отнести к среднему классу, показатель совокупно составил 39,3% (как и в 4-м квартале 2023 г.). На наиболее бедных пришлась такая же доля доходов, что и в 2023 г., - 1,9% от населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 г., по данным Росстата, составила 87 952 руб., что на 18,3% выше, чем годом ранее. При этом в декабре номинальная зарплата превысила 128 000 руб., увеличившись на 21,6% год к году. Также в 2024 г. сохранялись рекордно низкие показатели безработицы - 2,5% в среднем по году.