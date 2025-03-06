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06 марта 2025 года 10:06
В стройиндустрии - дефицит рабочих специальностей
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Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - В стройиндустрии усиливается дефицит кадров, в частности рабочих специальностей. Так, согласно исследованию "Авито Работы", зимой 2024-2025 годов спрос на кадры в стройиндустрии по всей России вырос в 2,36 раза, пишет "Коммерсант". Наиболее активно застройщики искали плиточников и отделочников: спрос на них вырос в 3,5 раза, на штукатуров и каменщиков - в 3,3 раза, на кровельщиков - почти в 3 раза, на арматурщиков - на 82%, бетонщиков и монтажников - на 59%, уточнили в сервисе. Компании вынуждены конкурировать за персонал, что приводит к росту заработных плат, отмечает HR-директор Level Group Валентина Романова. Минувшей зимой зарплата плиточников в целом по России выросла на 82% год к году, до 134,4 тыс. руб. в месяц, отделочников и штукатуров - на 59%, до 120,7 тыс. руб. и 112,6 тыс. руб. соответственно, каменщиков - на 49%, до 120,3 тыс. руб., кровельщиков - на 43%, до 84,6 тыс. руб., уточнили в "Авито Работе". Как отмечают эксперты, дефициту кадров способствовали рост объемов текущего строительства, а также отток мигрантов и переток кадров в другие отрасли. В ближайшее время потребность в трудовых ресурсах может снизиться из-за сокращения объемов запуска застройщиками новых проектов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, строительство, кадры, дефицит
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