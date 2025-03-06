Спрос на краткосрочную аренду квартир снизился

6 марта. FINMARKET.RU - Впервые за десять лет в России упал интерес к бронированию в конце февраля — начале марта арендного жилья и отелей. Спрос на краткосрочную аренду квартир в России в период весенних праздников (20 февраля — 10 марта) сократился на 10% год к году, подсчитали в "ЦИАН.Аналитике", пишет "Коммерсант" . Туриндустрию подвел перенос на май дополнительных к 23 февраля и 8 марта выходных. Отсутствие традиционного скачка спроса сдерживает и рост стоимости размещения, приводя к сокращению доходов участников рынка.

Отсутствие традиционного скачка спроса сдерживает и рост стоимости размещения, приводя к сокращению доходов участников рынка. Падение продаж в период весенних праздников вряд ли окажет негативный эффект на весь гостиничный рынок по итогам года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что 55% от общего объема туристических бронирований формируют три летних месяца. Совокупная доля февраля и марта, по его словам, составляет около 10%.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова говорит, что количество отельных бронирований на весенние праздники в России за год сократилось на 13–15%. Обычно, по ее словам, эти даты обеспечивают рост загрузки на 10–30% к обычным выходным.