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06 марта 2025 года 09:49
Спрос на краткосрочную аренду квартир снизился
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Впервые за десять лет в России упал интерес к бронированию в конце февраля — начале марта арендного жилья и отелей. Спрос на краткосрочную аренду квартир в России в период весенних праздников (20 февраля — 10 марта) сократился на 10% год к году, подсчитали в "ЦИАН.Аналитике", пишет "Коммерсант". Туриндустрию подвел перенос на май дополнительных к 23 февраля и 8 марта выходных. Отсутствие традиционного скачка спроса сдерживает и рост стоимости размещения, приводя к сокращению доходов участников рынка. Отсутствие традиционного скачка спроса сдерживает и рост стоимости размещения, приводя к сокращению доходов участников рынка. Падение продаж в период весенних праздников вряд ли окажет негативный эффект на весь гостиничный рынок по итогам года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что 55% от общего объема туристических бронирований формируют три летних месяца. Совокупная доля февраля и марта, по его словам, составляет около 10%. Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова говорит, что количество отельных бронирований на весенние праздники в России за год сократилось на 13–15%. Обычно, по ее словам, эти даты обеспечивают рост загрузки на 10–30% к обычным выходным.
Опубликовано Финмаркет
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