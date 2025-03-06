В РФ появится система патентной "разведки" для ускорения импортозамещения

6 марта. FINMARKET.RU - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) развивает экосистему глубинной патентной аналитики, которая должна помочь России достичь технологического суверенитета, сообщил "Ведомостям" руководитель Роспатента Юрий Зубов. С этой целью Роспатент планирует создать отечественную платформу, которая упростит подбор сведений о патентах и навигацию при решении задач научно-технологического развития. О планах создать патентную «разведку» ранее сообщало Минэкономразвития в докладе о ключевых итогах 2024 г. и приоритетных задачах на 2025 г.

Системный анализ патентов ведущих компаний мира позволит сформировать стратегическую картину развития области, в том числе изучать конкретные инженерные решения, поясняет Зубов. Он отмечает, что анализ помогает сократить время вывода нового технологического продукта на рынок и упростить задачу для российских разработчиков.

Необходимо проанализировать тысячи патентов на конкретные продукты и технологии, а также стратегии разработок ведущих мировых компаний, добавляет Зубов. Он предлагает применять экосистему Роспатента по 10 широким технологическим направлениям, в их числе транспорт будущего и новые материалы. Каждое из них может быть детализировано до 24 групп. Глубинная патентная аналитика потребуется для 240 исследований за три года, утверждает Зубов. Платформа будет доступна для российских компаний, стартапов и разработчиков.

Подобные системы активно развиваются в США (PatentsView), ЕС (Espacenet), Китае (платформы на базе CNIPA), говорит действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. Но он считает, что российский проект может отличаться от зарубежных аналогов в лучшую сторону за счет технических особенностей - например, поиска скрытых взаимосвязей. Это сближает его с коммерческими инструментами, но с упором на адаптацию под нужды национальной экономики, отмечает Севостьянов.