Правила выплат пособий предпенсионерам предлагают изменить

6 марта. FINMARKET.RU - Подход к выплате пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста предлагают изменить. Господдержку предпенсионерам хотят предоставлять вплоть до момента их трудоустройства или выхода на пенсию. Такое предложение выдвинули депутаты партии "Справедливая- За правду". Парламентарии внесли проект закона в Госдуму, пишут "Известия" . Документ предлагает изменения в ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", уточнили в пресс-службе партии.

Гражданами предпенсионного возраста считаются те, кому осталось пять и менее лет до выхода на пенсию. Статус предпенсионера можно оформить официально. Узнать о наступлении подходящего возраста позволяет специальная госуслуга, благодаря которой человек сможет сразу начать пользоваться положенными по закону льготами.

В частности, предпенсионеры, потерявшие работу, получают пособия по безработице. Однако сейчас период их предоставления не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении. Претендовать на господдержку могут россияне, уволенные по любым основаниям в последний год перед официальной регистрацией в органах занятости.

Также среди преференций, доступных этой группе граждан, можно выделить защищенную занятость (за неправомерное увольнение гражданина в таком статусе грозит административная и уголовная ответственность), ежегодное право на два оплачиваемых дня для медосмотров и право на бесплатное переобучение (полагается стипендия в размере МРОТ).

Дополнительно гражданам предпенсионного возраста доступны льготы по оплате ЖКУ и налогов, а также бесплатный проезд, аналогично преференциям, имеющимся у пенсионеров.

Несмотря на льготы, люди предпенсионного возраста являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан, пояснил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Таким россиянам чаще урезают зарплату, да и кандидатами на увольнение они оказываются первыми. А новую работу найти бывает весьма сложно. Предлагаемая мера позволит повысить социальную защищенность предпенсионеров. Парламентарий убежден, что злоупотреблений со стороны граждан при реализации новой нормы не возникнет.