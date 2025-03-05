Россия нарастит импорт картофеля почти вдвое

5 марта. FINMARKET.RU - Из-за низкого урожая картофеля вв 2024 году импорт по итогам сезона вырастет почти в 2 раза, пишет "Российская газета", ссылаясь на прогноз экспертов. Египетскийуже завозится большими партиями. Также неожиданно начинает прощупывать российский рынок Турция со своим ранним картофелем - до этого страна не входила в первую десятку поставщиков.

Впрочем, импортный картофель не будет дешевым, несмотря на укрепление рубля. Сейчас, по словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, он торгуется примерно по 100 руб. за кг. При том что средние розничные цены, по данным Росстата на 24 февраля, составляли 61,74 руб. за кг.

В новом сезоне картофеля получим не намного больше - сохраняются проблемы с импортом семян. В новом сезоне российским аграриям удастся собрать 7,5-7,8 млн тонн картофеля в промышленном секторе при отсутствии погодных катаклизмов, прогнозирует Красильников. Этого вполне хватит для внутреннего потребления. Но на большую прибавку площадей под картофель рассчитывать вряд ли можно, считает Красильников. Мало кто из ведущих игроков планирует увеличивать площади. Некоторые картофелеводы переключились на выращивание других культур - например, более маржинальных масличных (подсолнечник, сою, рапс). И вернуться в этот бизнес будет не так просто.