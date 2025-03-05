5 марта. FINMARKET.RU - Средняя стоимость ипотеки опустилась ниже 30% к началу марта — реальные ставки за последний месяц снизились у четырех из топ-10 крупнейших банков, выяснили "Известия". Финансовые организации столкнулись с сильным падением спроса на свои продукты, поэтому они стараются более активно улучшать условия. Такая возможность появилась на фоне снижения доходности депозитов — при этом смягчение регулирования со стороны ЦБ продлит тренд на удешевление жилищных кредитов. Всё это должно поддержать рынок жилья, особенно вторичного, продажи на котором сейчас крайне малы.

Средний уровень полной стоимости жилищных кредитов (ПСК, включает в себя не только процент, но и другие платежи, например страховые) снизился до 29,6%. Это следует из данных с сайтов топ-10 банков, которые изучили "Известия". За прошедший месяц условия улучшились почти у половины игроков из этого списка.

Реальные ставки по базовым ипотечным программам снизились у четырех банков из топ-10, выяснили "Известия". Среди них — "Сбер", ПСБ, банк "Дом.рф" и "Уралсиб". При этом у последних двух игроков минимальная стоимость ипотеки сейчас составляет около 23–23,5%, то есть превышает ключевую лишь на 2–2,5 п.п.

"Мы наблюдаем разворот крупнейших игроков в сторону снижения ставок по ипотеке, — отметили в пресс-службе банка "Санкт-Петербург".

ВТБ и Абсолют Банк рассмотрят возможность снизить стоимость жилищных кредитов в ближайшее время, уточнили "Известиям" представители этих организаций. При этом банки "Новиком" и МТС пока не планируют таких изменений.

Основная причина того, чтоначала дешеветь, — разворот в сигналах по денежно-кредитной политике ЦБ. Регулятор два заседания подряд не повышал ключевую (с нынешнего 21%), и пока нет предпосылок, что увеличит ее в марте.

В итоге более дешевым становится фондирование, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Банки готовятся к снижению ипотечных ставок и транслируют свои ожидания в рынок, однако существенное снижение начнется только вместе с циклом снижения ключевой ставки, возражают в "Эксперт РА". "Рассчитывать на начало цикла можно во втором полугодии 2025 года, а на некоторое оживление рыночной ипотеки - в 2026-2027 годах", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, которого цитирует "Коммерсантъ".

Тем не менее ставки сейчас всё равно находятся на заградительном уровне для подавляющего большинства россиян, отметил "Известиям" гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев. По его данным, ипотеку готовы взять лишь 10% потенциальных покупателей. Спрос на нее сильно падает, поэтому банкам приходится улучшать условия — чтобы стимулировать спрос на продукт.

Банки могли снижать ставки по ипотеке из-за соответствующего уменьшения ставок по вкладам, которые являются основным источником фондирования банков, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, мнение которого приводят "Ведомости". Подобное снижение может отражать и ожидания банков относительно дальнейшей динамики ключевой ставки, добавляет он. Максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков на этом рынке на конец февраля оказалась ниже ключевой – 20,848% по сравнению с 21,058% десятью днями ранее.

Изменение ипотечных ставок в ближайшие месяцы будет во многом определяться способностью банков оптимизировать стоимость фондирования, включая привлечение более дешевых источников финансирования, рассуждает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Алексей Кирюхин.

Другие крупные ипотечные банки также могут незначительно снизить ставки по ипотеке в течение месяца, считает Лопатин. Высокая конкуренция среди банков, активно развивающих ипотечное кредитование, может привести к цепной реакции, в результате которой другие участники рынка также пересмотрят свою политику и умеренно скорректируют ставки, согласен Кирюхин. Другие банки, выдающие ипотеку, также будут постепенно снижать ставки – в пределах 1,5–2 п. п., так как их тактика, как правило, соответствует действиям банков – лидеров отрасли, но с незначительным временным лагом, добавляет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.